Deutsche Verkaufscharts: Dead Space unangefochten, Forspoken überraschend stark

Nach The Callisto Protocol wurde am Ende das Remake von Dead Space das Dead Space, auf das Fans hofften. Das hatte vor einem Jahr wohl auch kaum jemand glaubt. Entsprechend gut startet Dead Space auch in den deutschen Handelsverkaufscharts durch.

Dead Space schiebt sich mit Leichtigkeit an die Spitze der deutschen PS5- und Xbox-Series-Rankings. GfK Entertainment ermittelt die „erfolgreichste Produktion über alle Plattformen hinweg“ in der letzten Woche.

In den PS5-Charts läuft Frey zu Hochtouren auf und kann sich mit Forspoken den zweiten Platz sichern. Durchaus auch beachtlich nach der Presse zum Spiel kurz vor dem Launch. Dahinter rangieren God of War Ragnarök und die neue Complete Edition zu The Witcher 3.

Letztere holt Xbox-Series-Bronze und muss sich Call of Duty: Modern Warfare II geschlagen geben. Die PS4- und Xbox-One-Charts dominiert Evergreen GTA V vor The Last of Us Remastered (PS4) und Marvel’s Avengers (Xbox One).

Im Switch-Ranking holt sich Mario Kart 8 Deluxe standesgemäß die Spitze von Fire Emblem Engage zurück, das selbst nur noch auf Rang 5 landet. Nintendo Switch Sports holt Silber.

via GfK Entertainment, Bildmaterial: Dead Space, Electronic Arts, Motive Studio