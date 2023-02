Layers of Fear: Das Horror-Highlight soll im Juni mit neuem Namen erscheinen

Der polnische Entwickler Bloober Team gab nun bekannt, dass Layers of Fear im kommenden Juni erscheinen soll. Bloober Team zeichnet sich unter anderem für Titel wie Blair Witch, Observer und The Medium verantwortlich und kann daher einiges an Erfahrung im Horror-Genre vorweisen. Der Entwickler gab außerdem bekannt, dass der Titel jetzt als „Layers of Fear“ und nicht wie ursprünglich geplant als „Layer of Fears“ veröffentlicht werden wird.

Layers of Fear wird als Nexus dienen, an dem die überarbeiteten Geschichten des ursprünglichen Layers of Fear und Layers of Fear 2 zu einem einzigen, einheitlichen Erlebnis verschmelzen, das um neue Originalkapitel erweitert wird.

Layers of Fear baut auf die Grundlagen von Layers of Fear und Layers of Fear 2 auf, soll aber „eine überraschende neue Handlung“ und eine Entwicklung des Gameplays bieten. Layers of Fear soll im Juni 2023 für PlayStation 5, Xbox Series und PCs via Steam erscheinen.

Der neue Trailer

via Gematsu, Bildmaterial: Layers of Fear, Bloober Team, Anshar Studios