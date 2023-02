Dieses Pokémon-Plüschtier kostet 345 Euro und ist so groß wie ein Mensch

Bald gibt es ein riesengroßes Pokémon zum Knuddeln! Das Pokémon Center bringt nach Wiesenior, Lapras und Co. ein weiteres XXL-Plüschtier heraus. Dieses Mal können Fans mit einem großen Wailord kuscheln.

Laut Pokédex-Eintrag ist Wailord eigentlich 14,5 m groß und wiegt 398,0 kg. Ganz so groß wird die Plüsch-Variante nicht, denn das Kuscheltier misst „nur“ 1,45 m und wiegt 6,5 kg. Damit ist das Plüschtier rund ein Zehntel so groß wie die Videospiel-Vorlage.

Wailord gibt es nur für bestimmte Regionen

Leider kann Wailord nicht in der EU bestellt werden. Die einzige Möglichkeit ist es derzeit, Wailord in Japan, Kanada, den USA oder Großbritannien zu bestellen. Wer sich das Wailord-Plüschtier dennoch kaufen will, muss 49.500 Yen, also umgerechnet rund 345 Euro in die Hand nehmen. In den USA kostet Wailord etwas mehr: Hier müssen Fans 419,99 US-Dollar bezahlen, also rund 390 Euro.

Das Plüschtier kann bis zum 13. März 2023 vorbestellt werden, der Versand erfolgt in Japan im August 2023. Die anderen Pokémon Center benötigen etwas länger, hier wird Wailord erst Anfang November 2023 versandt.

Bildmaterial: Pokémon, The Pokémon Company