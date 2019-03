Pokémon-Plüschtier im XXL-Format vorbestellbar

Bildmaterial: Pokémon, The Pokémon Company

Das Pokémon Center in Japan hat ein lebensgroßes Plüschtier von Wiesenior angekündigt. Das Wiesel-Pokémon mit dem Typ Normal hat eine stolze Größe von 180 cm.

Pokémon in Lebensgröße wie etwa Pikachu oder Evoli sind nichts Neues und auch riesige Pokémon-Plüschies von Lapras gab es schon. Aber Wiesenior bricht alle Kuschelrekorde, denn es ist das längste Plüschtier, das jemals von The Pokémon Company produziert wurde.

Da das Pokémon Center in Japan aber nicht an ausländische Adressen liefert, springt die Webseite NintendoSoup ein, um auch internationalen Fans den Erwerb des XXL-Taschenmonsters zu ermöglichen. Im NintendoSoup Store werden ab sofort Vorbestellungen angenommen. Nach der Vorbestellungsphase kann das Plüschtier nicht mehr nachbestellt werden.

Wer also eines ergattern will, muss bis zum 23. März 2019 die Bestellung in Auftrag geben. Der Versand erfolgt weltweit. Die beachtliche Größe kommt jedoch zu einem stolzen Preis: Ganze 500 Dollar kostet das Prachtstück. Das sind umgerechnet in etwa 440 Euro.

via NintendoSoup