Tales of Symphonia Remastered stellt euch wesentliche Gameplay-Elemente vor

Bandai Namco hat einen neuen Trailer zu Tales of Symphonia Remastered veröffentlicht. Das Video stellt einige grundlegende Gameplay-Elemente vor. Wieso sich Bandai Namco ausgerechnet für Symphonia als nächstes Remaster entschied, erklärte man erst in dieser Woche.

Neben den in der Welt zu findenden Waffen und Ausrüstungsgegenständen kann sich die Gruppe auch das Crafting-System zunutze machen, um sich zu regenerieren und das Abenteuer zu meistern, das ihre Stärke und Freundschaft auf die Probe stellt.

Tales of Symphonia Remastered wird am 17. Februar 2023 für die aktuelle Konsolen-Generation neu aufgelegt, dies für Nintendo Switch, PlayStation 4 und Xbox One. Die „Chosen Edition“ könnt ihr bereits vorbestellen.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Tales of Symphonia Remastered, Bandai Namco