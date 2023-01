NIS America konkretisiert Termin für PS5-Version von Ys IX: Monstrum Nox

NIS America hat die Veröffentlichung von Ys IX: Monstrum Nox für PS5 in Europa auf den 12. Mai 2023 konkretisiert. Diese neue Umsetzung beinhaltet alle bisher veröffentlichten kosmetischen DLC. Dazu gibt es heute auch einen neuen Trailer.

Eine Handelsversion kann schon jetzt bei Amazon vorbestellt* werden. NIS America legt wie so oft noch ein paar Dinge neben dem Spiel drauf: Diesmal ist es ein physisches Mini-Artbook und eine Soundtrack-Auswahl auf CD. Eine Limited Edition wartet wie immer im NISA-Store auf euch.

Ys IX: Monstrum Nox ist im Februar 2021 ursprünglich für PS4 in Europa erschienen, später gab es auch noch eine PC-Version und eine Switch-Portierung. Jetzt also die PS5-Umsetzung. Lest hier unseren Test zu Ys IX: Monstrum Nox!

Der berühmte Abenteurer Adol „der Rote“ wird in der Stadt Balduq gefangen gehalten, wo er unter einen Fluch fällt und zu einem Monstrum wird. Mit seinen neu gewonnenen Kräften muss er nun die Grimwald Nox davon abhalten, die Stadt zu verschlingen.

Erst im Februar 2022 veröffentlichte NIS America überraschend einen neuen Patch zu Ys IX: Monstrum Nox, welcher der Steam-Version unter anderem einen lokalen Koop-Modus hinzufügte.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Ys IX: Monstrum Nox, NIS America, Falcom