Pokémon-Sammelkartenspiel: Nach 20 Jahren wird Kadabra im Sommer wohl zurückkehren

Ihr kennt die Geschichte ganz bestimmt auch: Das Pokémon Kadabra findet im Pokémon-Sammelkartenspiel nicht statt, weil Uri Geller sich in seinen Persönlichkeitsrechten verletzt sah und im November 2000 eine Klage in den USA anstrengte. Geller, auch im deutschen Fernsehen bekannt als der Mann, der mit seiner Vorstellungskraft Löffel verbiegen konnte. Die Klage wurde 2002 abgewiesen, doch seitdem gab es keine neuen Kadabra-Karten mehr.

Das könnte sich jetzt aber ganz schnell ändern. Wie die renommierte Pokémon-Website PokéBeach berichtet, soll erstmals seit etlichen Jahren im Juni eine neue Erweiterung zum Sammelkartenspiel erscheinen, die eine neue Kadabra-Karte beinhaltet.

Das Magazin bezieht sich auf ein Verkaufsdatenblatt zum (noch unangekündigten) Set „Pokémon Card 151“, wonach ausdrücklich auch eine Simsala-ex-Karte enthalten ist und sich dieser offensichtlich aus Kadabra entwickeln würde.

Man konfrontierte Uri Geller (einmal mehr) in einem privaten Gespräch damit, der lediglich mit einem Verweis auf den PokéBeach-Artikel zur Erweiterung „Pokémon Card 151“ antwortete. Nachdem PokéBeach den neuen Artikel zu Kadabra publiziert hatte, meldete sich Geller direkt bei der Website und gab folgendes Statement ab:

„Hallo, meine lieben Freunde. […] Ich möchte mich bei den Pokémon-Fans bedanken, die sich in den letzten [paar] Jahren an mich gewandt haben. […] Im Grunde waren es also Sie und meine Enkelinnen, die mich dazu gebracht haben, meine Meinung zu ändern. Jetzt können wir alle sehen, wie Kadabra in diesem Sommer im Kartenspiel mit den Original-Pokémon wiedervereint wird. Ich liebe euch alle. Und ich gebe ganz offen und ehrlich zu. Ich war ein Narr. Es war ein verheerender Fehler von mir, Pokémon zu verklagen. [Kadabra] war im Grunde eine Hommage an Uri Geller. Aber jetzt ist es wieder da. Verzeiht mir. Ich liebe euch alle. Viel Liebe und Energie.“

Geller hatte sich schon im November 2020 für seine Jugendsünde öffentlich bei Twitter entschuldigt. Im Dezember 2020 antwortete Pokémon-Präsident Tsunekazu Ishihara sogar mit einem Brief auf Gellers Entschuldigung. Seitdem war der Weg also frei, doch es dauerte offensichtlich weitere zwei Jahre. Im Anime war Kadabra schon 2021 wieder aufgetaucht.

Doch aufgepasst: Bisher ist nichts davon offiziell, auch wenn PokéBeach uns das in der Überschrift gerne glauben lassen würde. Die Erweiterung „Pokémon Card 151“ ist noch nicht durch The Pokémon Company angekündigt, sie tauchte den Berichten zufolge lediglich in Handelslisten auf. Auch Kadabras Karte ist somit noch nicht offiziell.

