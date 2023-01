Final Fantasy VII Rebirth: Kitase freut sich auf „einige der kultigsten Szenen des Spiels“

In einer kleinen Neujahrsansprache richtet sich Producer Yoshinori Kitase heute an alle Final-Fantasy-Fans. Zunächst bittet er die Fans um Unterstützung für Naoki Yoshida, dessen Spiel Final Fantasy XVI im Sommer erscheinen wird. Aber auch Kitase ist natürlich fleißig.

„Außerdem nimmt die Entwicklung des Titels Final Fantasy VII Rebirth, den ich produziere, Fahrt auf. Ich bin mir sicher, dass viele von euch sich schon wild ausmalen, wie wir einige der kultigsten Szenen des Spiels nachempfinden werden, und wir werden mehr darüber verraten, wenn die Zeit reif ist“, so Kitase.

Zuletzt hatten die Macher bereits deutlich gesagt, dass die Moiren die „vorbestimmte Zeitlinie“ in Final Fantasy VII Rebirth nicht einhalten können. Die Moiren versuchen in Final Fantasy VII Remake, den Lauf der Geschichte zu bewahren und greifen immer wieder ein.

Einige gravierende Änderungen hatten uns bereits in Final Fantasy VII Remake erwartet und es sieht so aus, als dürften wir uns auch mit Final Fantasy VII Rebirth darauf freuen. Mal sehen, welche kultigen Szenen Yoshinori Kitase am Ende meint.

Die Bedenken von Fans, dass eine der dramatischsten Entscheidungen im Original jedoch rückgängig gemacht wird, scheint nicht zu bestehen. Vieles weist jedoch darauf hin, dass Zack Fair eine bedeutendere Rolle als im Original spielt. Ein bisschen müssen wir uns noch gedulden, bis wir erfahren, wie es weitergeht. Final Fantasy VII Rebirth erscheint im Winter 2023.

Bildmaterial: Final Fantasy VII Rebirth, Square Enix