SaGa-Serie: Akitoshi Kawazu spricht über weitere Remaster und neue Projekte

Akitoshi Kawazu ist mit seiner SaGa-Serie noch lange nicht am Ende. In den letzten Jahren konnte Kawazu in einflussreicher Position bei Square Enix dafür sorgen, dass SaGa mehr als nur wiederbelebt wurde.

Es gab nicht nur Romancing SaGa 3 und SaGa Scarlet Grace: Ambitions, sondern auch die Neuveröffentlichung der Game Boy-Trilogie als Collection of SaGa und zuletzt SaGa Frontier Remastered sowie Romancing SaGa: Minstrel Song Remastered.

Für das 35-jährige Jubiläum im Jahr 2024 hat Kawazu noch mehr mit der alten Reihe vor. Das geht aus der letzten Ausgabe der japanischen Famitsu hervor. Laut Kawazu werde die Zahl der SaGa-Spiele, die für weitere Remaster infrage kämen, immer kleiner. Erneut zog er hier Romancing SaGa 2 und Unlimited SaGa in Erwägung.

Darüber hinaus sinnierte er auch über die Spiele der „ersten Generation“ der Serie, das beträfe Makai SaGa, SaGa 2: Hihou Densetsu und SaGa 3: Jikuu no Hasha. Diese Spiele wurden im Westen als Final Fantasy Legend veröffentlicht.

Auch ein ganz neues Spiel scheint denkbar. Unangekündigte Projekte befänden sich in der Pipeline, deutete Kawazu an. Zum 35-jährigen Jubiläum wolle man etwas Spannendes bieten. Kürzlich erst registrierte man in Japan das Trademark SaGa Emerald Beyond.

Bildmaterial: Romancing Saga 3, Square Enix