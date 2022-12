Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom bekommt den zweiten DLC spendiert

Bandai Namco und Marvelous werden am 19. Januar 2023 den zweiten DLC zu Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom veröffentlichen. Das DLC-Paket „The Life of Insects“ thematisiert nicht etwa das Twitter-Leben von Hideki Kamiya, sondern lässt SpielerInnen in Insekten-Kleider schlüpfen und bietet passendes Mobiliar.

Es ist der zweite von drei Season-Pass-DLCs, den ersten gab es mit „Winter Tales“ schon zum Launch. Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom ist seit dem 2. November für Nintendo Switch, PlayStation 5 und PC-Steam erhältlich.

via Gematsu, Bildmaterial: Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom, Bandai Namco, Marvelous