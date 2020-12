Die Collection of SaGa Final Fantasy Legend ist ab sofort für Switch erhältlich

Square Enix hat heute die Collection of SaGa Final Fantasy Legend für Nintendo Switch veröffentlicht. Diese leider nur digital hierzulande erhältliche Sammlung enthält drei Titel der SaGa-Reihe erleben: The Final Fantasy Legend, Final Fantasy Legend II und Final Fantasy Legend III.

1989 erschien der erste Teil der Trilogie als Makai Tōshi SaGa in Japan und später als The Final Fantasy Legend in Nordamerika. Verwirrend, denn eigentlich hat das Spiel nicht viel mit Final Fantasy zu tun. Doch diese Serie war damals im Westen einfach schon populär und Square probierte, die SaGa-Reihe einfach als Final-Fantasy-Ableger zu etablieren. Es folgten in Japan im Jahresrhythmus SaGa 2: Hihō Densetsu und SaGa 3: Jikū no Hasha und immerhin blieb Square dann bei der Namensgebung im Westen konsequent.

Die 8bit-Spiele erschienen im Original alle für Game Boy und es handelt sich bei der neuen Veröffentlichung für Nintendo Switch um Portierungen der Originale, die einst unter der Leitung von Akitoshi Kawazu entwickelt wurden. Besonders erfreulich ist die Neuveröffentlichung, da die Originale nie in Europa erschienen sind.

Einige Neuerungen gibt es doch noch

Wie viele Neuveröffentlichungen gibt es einige Quality-of-Life-Ergänzungen. Den Charakter-Geschwindigkeits-Boost, anpassbare Bildvergrößerung, einen Retro-Anzeigemodus als Hommage an das Game-Boy-Spielgefühl, aber auch neue Musikstücke und Illustrationen.

Doch damit nicht genug – zu den weiteren Features zählen ein besonderer Song zur Feier des Jubiläums, acht verschiedene Ingame-Wallpaper und die Möglichkeit, das Spiel wahlweise mit englischen oder japanischen Untertiteln zu genießen. The Final Fantasy Legend war das allererste RPG, das für den Game Boy erschaffen wurde. Um diesen Meilenstein der Gaming-Geschichte zu zelebrieren, können Spieler ihre Joy-Con-Controller abnehmen und die Konsole vertikal halten und so das Game-Boy-Spielgefühl von einst wieder aufleben zu lassen.

