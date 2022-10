Square Enix registriert sich SaGa Emerald Beyond und Emberstoria und Fans rätseln

Square Enix hat mal wieder auf dem Trademark-Markt zugeschlagen. Man registrierte sich SaGa Emerald Beyond sowie Emberstoria, wie jetzt dank Gematsu bekannt wurde. Interessant, weil auch schon recht konkret, ist dabei natürlich SaGa Emerald Beyond.

Akitoshi Kawazu ist inzwischen in einflussreicher Position bei Square Enix, das merkt man an der jüngeren SaGa-Geschichte des Publishers deutlich. Mit SaGa Emerald Beyond könnte uns jetzt möglicherweise ein ganz neues SaGa-Spiel erwarten. Wir wissen schon seit dem letzten Jahr, dass bei Square Enix weiter aktiv an der Serie gearbeitet werden soll.

Auf Emerstoria kann man sich derweil keinen Reim bilden, aber irgendwie passt das Trademark zu einem neuen Spiel von Square Enix. Es reiht sich direkt ein in so kreative Namensfindungen wie Harvestella, Triangle Strategy, DioField Chronicle oder Various Daylife. Was meint ihr?

Bildmaterial: Square Enix