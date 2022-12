NieR-Producer Yosuke Saito sieht Web3 als Herausforderung und hofft auf eure Unterstützung

Die Famitsu und die japanische Website 4gamer.net befragten zum Jahresende zahlreiche prominent Entwickler nach einem Ausblick für das neue Jahr. Auch Yosuke Saito beantwortete dabei die Frage nach seinen Ambitionen für 2023.

Es ist einer dieser Sätze, der interessant anfängt, grandios weitergeht und in einem kleinen Disaster endet. Eine Achterbahn der Gefühle. Yosuke Saito arbeitet schon seit Mitte der 90er-Jahre für Square Enix als Producer.

In den letzten Jahren wurde er vor allem mit den gemeinsamen Projekten mit Yoko Taro bekannt. Allen voran ist da natürlich die NieR-Serie, aber auch Voice of Cards. Einige der gemeinsamen Auftritte der beiden haben Kultstatus.

„Ich bin mit allen möglichen Dingen beschäftigt (ich sage das jedes Jahr), aber ich arbeite an etwas, das für alle eine große Überraschung sein wird“, so Yosuke Saito. „Ich hoffe, dass ich mich neuen Herausforderungen stellen kann, nicht nur bei Spielen, sondern auch im Web3. Bitte unterstützen Sie mich weiterhin.“

Eine große Überraschung von Yosuke Saito. Neue Herausforderungen, nicht nur bei Spielen. Auch … im Web3. Autsch. Das Web3 ist die „neue Idee“ für das Internet, das auf Blockchain basiert und dezentrale sowie Token-basierte Wirtschaft beinhaltet.

Square Enix hat erst im letzten Geschäftsbericht die Pläne und Blockchain konkretisiert. Mehrere Seiten nehmen diese Pläne in der Präsentation ein, man will in Blockchain- und NFT-Technologie investieren.

Erst vor wenigen Monaten enthüllte Square Enix das neue Projekt Symbiogenesis, ein NFT-Spielchen par excellence. Schon zuvor gab es einige Investitionen, darunter in Oasys-Blockchain und Blacknut. Übernimmt auch Yosuke Saito ein Projekt federführend?

via Gematsu, Bildmaterial: NieR Replicant ver. 1.22474487139…, Square Enix, Toylogic