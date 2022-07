Wachstum beschleunigen: Square Enix investiert in Cloud-Gaming-Firma Blacknut

Auch im aktuellen Geschäftsbericht erneuerte Square Enix die Absichts- und Interessenbekundung in Richtung neuer Schwerpunktbereiche wie Blockchain, KI und Cloud erneut. Eine „Transformation des Geschäftsportfolios“ soll es geben.

Inzwischen haben Square Enix und die Cloud-Gaming-Plattform Blacknut eine Partnerschaft verkündet. Square Enix hat eine strategische Investition in das Pariser Unternehmen unternommen. Über die Höhe der Investition gibt die Ankündigung keinen Aufschluss.

„Die Investition wird die laufende Forschung und Entwicklung unterstützen, um Blacknuts technologischen Vorsprung zu festigen, die Marktreichweite seiner B2B-Lösung zu beschleunigen und Blacknuts Spieleportfolio weiter auszubauen, das bereits mehr als 500 Spiele von einer Vielzahl bekannter Verlage umfasst“, steht im Verwendungszweck.

Angehangen ist eine Studie von Newzoo, wonach Cloud-Gaming im Jahr 2021 über 2 Milliarden Dollar Umsatz generiert hat. „Square Enix versteht das Potenzial von Cloud-Gaming, da die Spieler sich immer mehr von physischen Formaten abwenden und neue Wege finden, um bahnbrechende Spielerlebnisse aus der Cloud zu liefern“, weiß Said Olivier Avaro, CEO von Blacknut.

„Blacknut ist ein Unternehmen an der Spitze des Cloud-Gaming, mit einer einzigartigen Kombination aus technischer Expertise und einer Vision für die Zukunft des Gaming…. Wir sind begeistert vom Potenzial des Cloud-Gaming und diese Partnerschaft wird es uns ermöglichen, an der Spitze der neuen Entwicklungen in diesem Bereich zu bleiben und unser zukünftiges Wachstum zu beschleunigen“, ergänzt Said Hideaki Uehara, Director of Business Development bei Square Enix.

Bildmaterial: Blacknut