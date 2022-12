Kazuma Kujo möchte im neuen Jahr nicht nur ein neues Disaster Report ankündigen

In einem riesigen Interview zum Jahresende hat die japanische Famitsu 141 bekannte EntwicklerInnen diverser Studios und Publishern zu ihren Ambitionen für das neue Jahr befragt. Dabei gab es wie immer zahlreiche interessante, wenn auch oft wenig konkrete Antworten.

Kazuma Kujo von Granzella wurde jedoch ziemlich konkret. Er nennt zwei Spiele beim Namen, die er im kommenden Jahr ankündigen möchte. Zum einen ist das ein neues Manga Ka Keru und zum anderen ein neues Disaster Report.

„Ich war zwar nicht in der Lage, die nächste Entwicklung für Manga Ka Keru im Jahr 2022 anzukündigen, aber ich hoffe, dass ich im Jahr 2023 etwas Neues für diesen Titel ankündigen kann. Ein neuer Disaster-Report-Titel wird definitiv auch 2023 angekündigt werden. Ich beabsichtige, alles zu tun, was ich kann“, so Kujo.

Manga Ka Keru ist ein Spiel, in dem SpielerInnen mit verschiedenen Hilfsmitteln selbst Manga erstellen und im Internet veröffentlichen können. Es gibt insbesondere Unterstützung beim Zeichnen von Figuren und sogar für die Handlung.

Disaster Report dürfte besser bekannt sein. Das vorerst letzte Spiel der Serie, Disaster Report 4: Summer Memories, hatte eine lange Entwicklungsgeschichte, die man dem Spiel an vielen Stellen auch anmerkte. Auch Disaster Report 5 ist bereits seit 2020 in Arbeit.

In diesem Jahr bestätigte Kujo lediglich erneut, dass Disaster Report 5 ein Open-World-Spiel wird. Zudem enthüllte er, dass Teil 5 zwischen den ersten beiden Ablegern der Serie spielen soll, konkret drei Jahre nach dem ersten Spiel im Herbst. Auch der Auftritt von Natsumi Higa bestätigt sich.

Kujo spricht in der Famitsu lediglich von der Ankündigung eines neuen Disaster Report. Doch dabei dürfte es sich um Disaster Report 5 handeln, zu dem es zwar hier und da schon Details gab, das jedoch nicht formell offiziell angekündigt wurde.

via Gematsu, Bildmaterial: Disaster Report 4: Summer Memories, NIS America, Granzella