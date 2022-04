Disaster Report 5: Der nächste Teil der Reihe setzt auf Open-World

Wir wissen nun schon seit Längerem, dass es mit Disaster Report weitergeht. Zuletzt gab es zur Tokyo Game Show 2021 einige Details zu Disaster Report 5. Dabei ging es um die Charaktere, aber es entstand auch Verwirrung, weil Kazuma Kujo offenbar zu viel verraten hatte.

Nun meldete sich Kazuma Kujo erneut in einem Livestream zu Wort. Er bestätigte erneut, dass Disaster Report 5 ein Open-World-Spiel wird. Zudem enthüllte er, dass Teil 5 zwischen den ersten beiden Ablegern der Serie spielen soll, konkret drei Jahre nach dem ersten Spiel im Herbst. Auch der Auftritt von Natsumi Higa bestätigt sich.

Zudem darf man sich auch auf ein Wiedersehen mit Masayuki Sudo freuen. Allerdings ist der Protagonist aus dem ersten Spiel nun nicht mehr die Hauptfigur.

Disaster Report 4 und die lange Entwicklung

Der direkte Vorgänger, Disaster Report 4: Summer Memories, hatte eine bewegte Entwicklungsgeschichte. Im September 2010 erfolgte die Ankündigung von Disaster Report 4 für PlayStation 3, die Veröffentlichung sollte dann am 10. März 2011 erfolgen. Es folgte jedoch eine kurzfristige Verschiebung. Am 11. März 2011 erschütterte das Tōhoku-Erdbeben Japan, worauf Disaster Report 4 ganz gecancelt wurde.

Im November 2015 enthüllte Granzella dann mit Disaster Report 4: Summer Memories die Wiederbelebung der Reihe. Im November 2018 erfolgte dann die Veröffentlichung für PlayStation 4 in Japan, hierzulande dann am 7. April 2020 für PlayStation 4, Nintendo Switch und PCs. Die wendungsreiche Vergangenheit merkte man dem Endprodukt jedoch an, wie wir in unserem Test feststellten.

via Gematsu, Bildmaterial: Granzella