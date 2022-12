Dragon’s Dogma II: Producer ist so vertieft, dass er schon nicht mehr weiß, welche Jahreszeit ist

Im Sommer kündigte Capcom die lange ersehnte Fortsetzung zu Dragon’s Dogma an, doch seitdem haben wir gar nichts mehr vom Spiel gehört. In einem riesigen Interview zum Jahresende hat die japanische Famitsu 141 bekannte EntwicklerInnen diverser Studios und Publishern zu ihren Ambitionen für das neue Jahr befragt.

Dabei kam auch Hideaki Itsuno zu Wort und gab ein kleines Status-Update zu Dragon’s Dogma 2. „Ich bin derzeit so sehr in die Produktion von Dragon’s Dogma 2 vertieft, dass ich gar nicht mehr weiß, welche Jahreszeit es ist. Die Dinge schreiten gut voran und ich hoffe, dass wir unsere Entwicklung weiter vorantreiben können, damit wir euch so bald wie möglich ein Update geben können“, so Itsuno.

Auch Monster-Hunter-Producer Ryozo Tsujimoto bekam eine Plattform. Auf die Frage, worauf Fans im kommenden Jahr achten sollten, antwortete er knapp, aber konkret: Tokyo Game Show. Monster-Hunter-Fans sollten die Augen im September also offen halten.

Bildmaterial: Dragon’s Dogma II, Capcom