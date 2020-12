Disaster Report 5: Granzella hat mit Planung bereits begonnen

Granzella hat ebenfalls auf das vergangene Jahr zurückgeblickt und dabei auch eine Bemerkung zu einem möglichen Disaster Report 5 gemacht. Demnach hat man die Entwicklung des nächsten Teils der Erdbeben-Überlebens-Reihe mittlerweile in Angriff genommen. Konkret hat man bei Granzella mit der Planung und ersten Prototypen begonnen. Viel konkreter wird man dabei aber leider nicht. Wann die offizielle Ankündigung erfolgt, bleibt ebenso offen.

Disaster Report 4 und die lange Entwicklung

Der direkte Vorgänger, Disaster Report 4: Summer Memories, hatte eine bewegte Entwicklungsgeschichte. Im September 2010 erfolgte die Ankündigung von Disaster Report 4 für PlayStation 3, die Veröffentlichung sollte dann am 10. März 2011 erfolgen. Es folgte jedoch eine kurzfristige Verschiebung. Am 11. März 2011 erschütterte das Tōhoku-Erdbeben Japan, worauf Disaster Report 4 ganz gecancelt wurde.

Im November 2015 enthüllte Granzella dann mit Disaster Report 4: Summer Memories die Wiederbelebung der Reihe. Im November 2018 erfolgte dann die Veröffentlichung für PlayStation 4 in Japan, hierzulande dann am 7. April 2020 für PlayStation 4, Nintendo Switch und PCs. Die wendungsreiche Vergangenheit merkte man dem Endprodukt jedoch an, wie wir in unserem Test feststellten.

