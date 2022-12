Death Stranding: Film-Adaption von Kojima Productions und Hammerstone in Arbeit

Kojima Productions und Hideo Kojima haben sich einem Deadline-Bericht zufolge mit Alex Lebovici und den Hammerstone Studios zusammengetan, um einen Film zu Death Stranding zu produzieren.

Demnach wird Hammerstone Studios den Film vollständig finanzieren, das Risiko für Kojima hält sich also in Grenzen. Hideo Kojima selbst soll gemeinsam mit Alex Lebovici als Producer fungieren.

„Ich könnte nicht aufgeregter über diese neue Partnerschaft mit Hammerstone Studios sein“, sagte Hideo Kojima. Und man glaubt es „Ich bestehe zu 70 % aus Filmen“-Kojima auch. „Dies ist ein entscheidender Moment für das Franchise und ich freue mich sehr darauf, mit ihnen zusammenzuarbeiten, um Death Stranding auf die große Leinwand zu bringen.“

Hammerstone Studios produzierten zuletzt Filme wie Kung Fury, Barbarian, Zeros to Ones, Bill & Ted Face the Music, Come Away und The Public. Lebovici fühle sich geehrt, mit dem „brillanten Kojima“ an seiner ersten Filmadaption zu arbeiten.

Dem Bericht zufolge wird die Story des Films noch unter Verschluss gehalten, auch der Autor ist nicht benannt. Doch der Film soll „neue Elemente und Charaktere“ in das Death-Stranding-Universum einführen.

Es ist eine konsequente Entwicklung für das Franchise, dessen erster Teil sich schon über fünf Millionen Mal verkaufen konnte. Erst vor wenigen Tagen wurde nach vielen Gerüchten die Fortsetzung angekündigt.

