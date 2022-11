Legacy of Kain: Rufe nach Wiederbelebung werden „laut und deutlich“ gehört

Die Embracer Group hat sich Deus Ex und Tomb Raider unter den Nagel gerissen. Das ist schon eine Weile her und das waren die tonangebenden Schlagzeilen, aber es gehörten natürlich noch mehr Marken dazu, beispielsweise Legacy of Kain.

Embracer wolle das Potenzial der Marken „nicht nur in Fortsetzungen, sondern auch in Remakes, Remasters, Spin-offs sowie Transmedia-Projekten innerhalb der Gruppe“ entwickeln. Legacy of Kain nannte man damals dabei explizit.

Jetzt wird es vielleicht bald konkret. Nach einer im Oktober gestarteten und inzwischen beenden Umfrage teilte Crystal Dynamics mit, man würde die Fans „laut und deutlich“ hören. Die Umfrage wollte das Potenzial einer möglichen Wiederbelebung eruieren und erhielt demnach eine überwältigend positive Resonanz.

Phil Rogers, CEO von Crystal Dynamics, teilte in einer Telefonkonferenz (via VGC) mit, dass im Durchschnitt 1.000 bis 3.000 Antworten bei solchen Umfragen eingehen würden. Bei Legacy of Kain waren es über 100.000 Antworten.

73.000 SpielerInnen hätten die Umfrage vollständig ausgefüllt. „Seien Sie versichert“, fügte Rogers hinzu, „wir hören Sie laut und deutlich, und wir werden Sie auch in Zukunft über die ‚Was-wäre-wenn‘-Möglichkeiten für Legacy of Kain auf dem Laufenden halten.“

via Eurogamer, Bildmaterial: Legacy of Kain: Soul Reaver, Crystal Dynamics