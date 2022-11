Pokémon GO beschenkt euch zur heutigen Ankunft von Pokémon Karmesin und Purpur

Natürlich gibt es kräftig Cross-Promotion. Pokémon GO feiert die heutige Ankunft von Pokémon Karmesin und Purpur mit einem Geschenk an die TrainerInnen des AR-Games.

Im Ingame-Store könnt ihr euch ab sofort neue Avatar-Artikel besorgen, die an die Outfits der ProtagonistInnen in Pokémon Karmesin und Purpur angelehnt sind. Konkret also die Outfits der Orangen- und Traubenakadamie.

Neben einem passenden Oberteil gibt es auch den Paldea-Rucksack, den Paldea-Hut und Paldea-Schuhe. Natürlich sind diese Accessoires kostenlos. Übrigens: Falls ihr euch das Item-Bundle noch nicht abgeholt habt, bekommt ihr aktuella uch 20 Pokébälle, ein Sternenstück und ein Lockmodul als Entschädigung für das Zorua-Chaos.

Pokémon Karmesin und Purpur sind ab sofort erhältlich. Die gestern veröffentlichten Reviews sorgten aber für viel Diskussionen. Der technische Stand der Spiele enttäuschte die allermeisten RezensentInnen.

Bildmaterial: Pokémon Purpur, Pokémon Karmesin, Nintendo, The Pokémon Company, Game Freak