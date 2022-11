Gewinnspiel zu Pokémon Karmesin und Purpur: Holt euch Spiele und Merchandise zum Launch

Miraidon oder Koraidon? Professor Antiqua oder Professor Futurus? Larvitar fangen oder Kindwurm fangen? Versionsunterschiede zwischen den Pokémon-Spielen sind es seit jeher, die Fans begeistern.

Während man sich in der ersten Generation traf, um Fukano und Sandan per Linkkabel zu tauschen, fallen die Versionsunterschiede in Pokémon Karmesin und Purpur durchaus vielfältiger aus. In Pokémon Karmesin begegnet ihr dem Legendären Pokémon Koraidon, während es in Pokémon Purpur schließlich Koraidon ist.

Auch in der Story gibt es Unterschiede, beispielsweise ob euch Professor Antiqua (Karmesin) oder Professor Futurus (Purpur) begleitet. Aufgrund dieser Tatsachen entscheiden viele SpielerInnen, welche Version sie kaufen. Zu welcher Version von Pokémon Karmesin und Purpur werdet ihr greifen?

Sagt es uns in den Kommentaren. Unter allen, die ihre Meinung bis zum Teilnahmeschluss am 15. November 2022 um 22 Uhr veröffentlichen, verlosen wir:

1x Pokémon Karmesin + Merchandise

1x Pokémon Purpur + Merchandise

Den oder die GewinnerInnen werden wir direkt im Forum per PN informieren. Es ist vorab keine Angabe persönlicher Daten notwendig. Zur besseren Visualisierung der Ergebnisse würden wir uns außerdem freuen, wenn ihr bei der nachstehenden Umfrage mitmacht!

Datenschutzhinweis: Für diese Umfrage nutzen wir den externen Dienst Strawpoll. Strawpoll (Datenschutzerklärung) nutzt unter anderem Googles ReCaptcha, um Mehrfachstimmen auszuschließen. Wenn ihr eure Stimme bei den Sonntagsfragen aktiv abgebt, dann nutzt ihr damit den externen Dienst Strawpoll und übertragt Daten an Strawpoll.

Am 18. November erscheinen Pokémon Karmesin und Purpur und die meisten neuen Features gibt es natürlich in beiden Spielen. Drei Pfade erwarten euch bei eurem Abenteuer, zwischen denen ihr frei wählen könnt. Das neue „Let’s Go“-Feature soll euch einige Dinge erleichtern und natürlich erwarten euch die neuen Terakristallisierungen.

Bildmaterial: Pokémon Purpur, Pokémon Karmesin, Nintendo, The Pokémon Company, Game Freak