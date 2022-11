Capcom entwickelt mit Tencent-Studio ein neues Monster Hunter für Mobilgeräte

Capcom hat in Zusammenarbeit mit der TiMi Studio Group ein neues Monster Hunter für Mobilgeräte angekündigt. Das portable Monsterjagen ist dank Nintendo Switch und Steam Deck schon lange möglich. Jetzt möchte man aber gemeinsam speziell auf Mobilgeräten „eine ganz neue Gaming-Erfahrung“ für Monster-Hunter-Fans anbieten.

Man wolle „die Jagd-Action nachempfinden“, welche die Monster-Hunter-Reihe definiere, heißt es in der Ankündigung. Es sei die erste Kooperation der beiden Firmen und man wolle die Erfahrungen und Stärken beider Seiten einbringen.

Die TiMi Studio Group ist eine Tochter von Tencent Games und hat seit ihrer Gründung 2008 Spiele wie Honor of Kings, Speed Drifters und Arena of Valor entwickelt. Auch bei Call of Duty: Mobile und Pokémon Unite ist man beteiligt.

Bildmaterial: Monster Hunter Rise: Sunbreak, Capcom