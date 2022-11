Dieses unbekannte Pokémon taucht zum heutigen Community Day in Pokémon GO auf

Heute ab 14 Uhr Ortszeit findet der nächste Community Day in Pokémon GO statt. Drei Stunden lang kann man dann häufiger ein bestimmtes Pokémon fangen, auch in seiner schillernden Form. Diesmal ist Dratini dran. Doch es wird kein normaler Community Day.

In den ersten Regionen dieser Welt fand der Community Day bereits statt. Von dort erreichen uns Berichte über ein völlig unbekanntes Pokémon und neue, goldene PokéStops. Dreht man an diesen, folgt den TrainerInnen dieses unbekannte Pokémon auf Schritt und Tritt, ganz so wie ein Buddy.

Dreht man an einem der neuen, goldenen PokéStops und ihr könnt eine Unterhaltung von Professor Willow sowie Señor Jim verfolgen. Außerdem landen „????? Coins“ in eurem Inventar. Deren Verwendung ist unklar, aber sie haben ihren Ursprung wohl in Paldea, der neuen Region von Pokémon Karmesin und Purpur.

Das dürfte auch auf das unbekannte Pokémon zutreffen. Wir sahen es bereits: Nämlich in einem Trailer zu den Spielen im Oktober, damals im Hintergrund hinter Menüs. Das sah unbeabsichtigt aus, aber wie sich heute herausstellt, war es wohl doch ein Teaser.

Das unbekannte Pokémon kann in Pokémon GO den Berichten zufolge nicht gefangen werden. Ganz offensichtlich werden wir hier aber Zeuge der Neuvorstellung eines Pokémon aus der neunten Generation.

Es ist nicht das erste Mal, dass The Pokémon Company ein neues Pokémon in Pokémon GO exklusiv präsentiert. Erinnert ihr euch noch an Meltan aus Pokémon: Let’s Go? Eine schöne Collage der neuen GO-Inhalte zum unbekannten Pokémon hat LeekDuck angefertigt:

