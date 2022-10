Pokémon Karmesin und Purpur: Der neue Trailer zeigt euch Paldea in Überlänge

The Pokémon Company hat heute wie versprochen einen neuen Trailer zu Pokémon Karmesin und Purpur veröffentlicht, welcher weitere Details zur neunten Generation bereithält. Ihr seht das Video weiter unten!

Das Video vertieft vor allem zuletzt vorgestellte Features wie die Terakristallisierung, die neuen Herrscher-Pokémon, die drei Pfade eures Abenteuers oder auch die neue „Let’s Go“-Funktion. Darüber hinaus wird euch die TM-Maschine im Pokémon-Center vorgestellt, das neue Picknick, Individualisierungsmöglichkeiten und die Kamera-App. Und natürlich gibt es auch ein neues Pokémon.

Jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt! Erhaltet ausgewählte Einblicke in das Abenteuer, das euch in der offenen Welt von Paldea erwartet! Wohin wird euer Weg euch führen? Was werdet ihr entdecken? Findet auf eurem Abenteuer in Pokémon Karmesin und Pokémon Purpur euren ganz eigenen Schatz!