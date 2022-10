Harvestella: In der heiligen Hauptstadt Argen herrscht der Winter

Während wir plötzlich schon im Herbst gelandet sind, lässt Square Enix im Lebenssimulations-RPG Harvestella den Winter aufleben. Im neusten Blog-Eintrag geht es nämlich um die Hauptstadt Argen, welche den Winter repräsentiert. Den Frühling mit Nemea, den Herbst mit Lethe und den Sommer mit Shatolla lernten wir bereits kennen.

Wenig überraschend ist die heilige Stadt Argen von Schnee bedeckt. Es ist die Basis des Chronomalie-Ordens. Da eine Katastrophe in der nahen Zukunft vorhergesagt wird, wollen viele Pilger den Winter-Kristall besuchen. Ihr trefft in Argen auf den Söldner Brakka, welcher schwarz gekleidet ist und eine Schusswaffe mit sich führt.

Bekanntlich kommt auch die Landwirtschaft nicht zu kurz und hier helfen euch die Feenaufgaben. Erfüllt ihr diese, winken verschiedene Belohnungen. Dadurch könnt ihr Felder effizienter bestellen, hochleveln und sogar neue Biome freischalten. Zu den Winter-Feldfrüchten gehört beispielsweise der Argen Kohl sowie die Fröstelpflanze. Daraus lassen sich Speisen wie der Argen Kohl-Eintopf zaubern.

Auch neue Jobs zeigt man. Der Rächer greift physisch aus der Ferne an, während der Pilger physisch und magisch angreift, inklusive Flächenschaden über einen Zeitraum. Wenn ihr eine Pause macht und euch verpflegt, könnt ihr eure Kameraden besser kennenlernen. Besonders gefährlich sind hingegen die SCHRECK-Gegner. Hier kann es sich lohnen, Fertigkeiten und Gebietseffekte zu nutzen.

Die fünfte Jahreszeit ist kein Karneval

Besonderer Twist: Auf die letzte Jahreszeit, den Winter, folgt die Zeit des Todes. Silentium. Die Ernte verdorrt, das Leben ist in Gefahr. Hier setzt die Story natürlich an. Landwirtschaft, Angeln und Viehzucht gilt es, an den Jahreszeiten auszurichten, insbesondere natürlich an der todbringenden Dürrezeit Silentium.

Harvestella soll am 4. November 2022 für Nintendo Switch erscheinen. Darüber hinaus kündigte Square Enix Harvestella auch für PC-Steam an. Für Nintendo Switch gibt es eine Handelsversion, die ihr unter anderem bei Amazon* auch schon vorbestellen könnt. Eine Demo steht bereits bereit. Im fertigen Spiel setzt man Demo-Feedback um, beispielsweise vergeht die Zeit dann langsamer.

Bildmaterial: Harvestella, Square Enix, Live Wire