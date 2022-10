Harvestella: Das Lebenssimulations-RPG stellt die Sommerstadt Shatolla vor

Während wir plötzlich schon im Herbst gelandet sind, lässt Square Enix im Lebenssimulations-RPG Harvestella den Sommer aufleben. Im neusten Blog-Eintrag geht es nämlich um die Küstenstadt Shatolla, welche den Sommer repräsentiert. Den Frühling mit Nemea und den Herbst mit Lethe lernten wir bereits kennen.

In der Sommerstadt Shatolla leben die Menschen von der Fischerei. Am Abend trifft man sich in der Taverne zum Trinken und zum Singen. Durch eine Veränderung am Sommer-Kristall tauchen jedoch seltsame Blasen auf und ein Gerücht um eine Seehexe namens Lorelei macht die Runde.

Ihr trefft auf die Sängerin Emo, welche in der Taverne auftritt und aus einem Grund zum Kristall gelangen möchte. Zudem hat der exzentrische Erfinder Heine seine Zelte in Shatolla aufgeschlagen. Zu den Sommer-Feldfrüchten gehören die Shatolla-Paprika und Glockenhopfen, woraus sich leckere Speisen zubereiten lassen.

Ihr könnt Beete übrigens in verschiedenen Biomen anlegen. Neben eurem Hausgarten gibt es das nasse Ufer-Biom und das trockene Höhlen-Biom. Eure Farm lässt sich auch ausbauen. Ihr könnt das Feld erweitern, Tiergehege aufstellen oder eine Küche einrichten.

Die fünfte Jahreszeit ist kein Karneval

Besonderer Twist: Auf die letzte Jahreszeit, den Winter, folgt die Zeit des Todes. Silentium. Die Ernte verdorrt, das Leben ist in Gefahr. Hier setzt die Story natürlich an. Landwirtschaft, Angeln und Viehzucht gilt es, an den Jahreszeiten auszurichten, insbesondere natürlich an der todbringenden Dürrezeit Silentium.

Harvestella soll am 4. November 2022 für Nintendo Switch erscheinen. Darüber hinaus kündigte Square Enix Harvestella auch für PC-Steam an. Für Nintendo Switch gibt es eine Handelsversion, die ihr unter anderem bei Amazon* auch schon vorbestellen könnt. Eine Demo steht bereits bereit.

