CD Projekt RED bestätigt Cyberpunk-Fortsetzung und gleich drei neue Witcher-Spiele

In einer Präsentation hat CD Projekt RED einen Ausblick auf kommende Spiele des börsennotierten Entwicklers gegeben. Daraus geht hervor, dass sich aktuell gleich drei Spiele des Witcher-Franchise in Arbeit befinden.

Schon seit einem Jahr wissen wir, dass das ehemalige Indie-Studio The Molasses Flood an einem Spiel im Witcher-Universum arbeitet. CD Projekt S.A., die Mutterfirma von CD Projekt RED, hatte das Studio 2021 einverleibt. Die neue Strategie-Präsentation (PDF) listet dieses Spiel als Project Sirius.

Project Sirius befindet sich demnach immer noch in der Pre-Production-Phase und soll eine „innovative Sichtweise auf das Witcher-Universum“ bieten. Eine „unvergessliche Geschichte für bestehende Witcher-Fans und neue Zielgruppen“.

Unter Project Polaris listet CD Projekt RED in der Präsentation ein „story-getriebenes, Open-World-RPG“ in der Erbfolge von The Witcher 3: Wild Hunt. Auch dieses Spiel ist noch in der Pre-Production. Es entsteht bei CD Projekt RED selbst und aktuell sind schon über 150 EntwicklerInnen daran beteiligt. Es ist der Anfang einer „neuen Witcher-Trilogie“. Innerhalb von sechs Jahren nach Project Polaris sollen alle drei Spiele erscheinen.

Zu guter Letzt haben wir da noch Project Canis Majoris. Auch dieses Spiel wird im Witcher-Universum angesiedelt sein, zielt aber auf EinzelspielerInnen ab. Es ist explizit ein „story-getriebenes, Open-World-RPG für EinzelspielerInnen“. Hier hat CD Projekt RED ein externes Third-Party-Studio beauftragt, bei dem ehemalige Witcher-Veteranen arbeiten sollen. Konkreter wird man nicht.

Es ist offen, ob das bereits bestätigte Sequel zur Witcher-Serie eines dieser drei Projekte ist. Man muss es wohl annehmen, angesichts der schieren Fülle der Zukunftspläne des polnischen Entwicklers.

Die Präsentation bestätigt darüber hinaus auch Project Orion, nicht weniger als eine Fortsetzung zu Cyberpunk 2077. Dieses Spiel soll das „volle Potenzial des Cyberpunk-Universums unter Beweis stellen“. Hier sieht CD Projekt RED offenbar auch selbst noch Nachholbedarf.

Als wäre das alles noch nicht genug, möchte CD Projekt RED auch noch mit einer dritten Marke expandieren. Project Hadar ist eine neue IP neben The Witcher und Cyberpunk und entsteht zu 100 % intern. Es ist noch in der Konzeptphase bei einem sehr kleinen Team.

Das Video zur Präsentation:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Cyberpunk 2077, Bandai Namco, CD Projekt Red