Der Launchtrailer zum Chaos;Head Noah / Chaos;Child Double Pack

Nach den Wirren mit glücklichem Ausgang rund um die Steam-Veröffentlichung von Chaos;Head Noah hat Spike Chunsoft nun noch die aktuelle Veröffentlichung gefeiert. Ab sofort ist somit das Chaos;Head Noah / Chaos;Child Double Pack für Nintendo Switch bei uns im Westen erhältlich. Und eben auch Chaos;Head Noah bei Steam, wobei Chaos;Child dort schon länger verfügbar ist. Für Nintendo Switch gibt es eine Handelsversion mit beiden Spielen*.

Chaos;Head Noah erscheint auf diesem Weg erstmals als HD-Remaster. Im Gegensatz zu Chaos;Child erschien Chaos;Head Noah jedoch bisher nie im Westen. Aus der Science-Adventure-Reihe veröffentlichte Spike Chunsoft hierzulande zuletzt das Robotics;Notes Double Pack bestehend aus Robotics;Notes ELITE und Robotics;Notes DaSH.

Die Geschichte von Chaos;Head Noah



Die Story von Chaos;Head Noah spielt in Shibuya und bezieht sich auf den Studenten Takumi Nishijo. Shibuya wird von einer mysteriösen und brutalen Mordserie heimgesucht, die unter der Bezeichnung „New Generation“-Wahnsinn bekannt ist. Takumi interessiert sich nicht für Nachrichten solcher Art, doch während eines Onlinegespräches mit einer Person namens Shogun erhält Takumi zahlreiche Links.

Am nächsten Tag wird Takumi Zeuge der Szene, die er im Internet bereits gesehen hat. Und obwohl er versucht, der New Generation aus dem Weg zu gehen, wird er immer tiefer mit in die Sache hineingezogen. Nicht nur die Polizei interessiert sich für ihn, er selbst wird ein Ziel für Shogun. In einer Spirale aus Wahnvorstellungen und Paranoia weiß Takumi bald nicht mehr, welchen Menschen er noch trauen kann.

Der Launchtrailer

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Chaos;Head Noah, Chaos;Child, Spike Chunsoft, MAGES, Chiyomaru Studio