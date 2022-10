Front Mission 2: Neue Einblicke zum Remake, das auch deutsche Texte bieten wird

Bei Forever Entertainment SA befinden sich aktuell gleich drei Neuauflagen in Arbeit. Man möchte noch in diesem Jahr Front Mission 1st: Remake veröffentlichen und in den nächsten Jahren auch noch Remakes des zweiten und dritten Teils folgen lassen.

Mit Front Mission 2: Remake wird 2023 es besonderes interessant. Front Mission 2 erschien 1997 für PlayStation und das Remake ist die erste Lokalisierung des Spiels für den Westen.

Inzwischen gibt Forever Entertainment SA auf der offiziellen Website und auch im Nintendo eShop weitere Einblicke zum Remake des zweiten Teils. Neben neuen Screenshots gibt es Details zu den Neuerungen.

Front Mission 2: Remake übernimmt die erwachsene Story, den strategischen und rundenbasierten Kampf und die Wanzer-Anpassungsoptionen, für die das Original bekannt war, und aktualisiert die Grafik und fügt neue Funktionen und Verbesserungen hinzu.

Wir erfahren auch, dass das Spiel auch auf Deutsch lokalisiert wird. Es gibt moderne Ingame-Effekte, einen neu arrangierten Soundtrack und neue Farb- und Tarnoptionen.

Weil aller guten Dinge bekanntlich drei sind, wird man auch noch Front Mission 3: Remake veröffentlichen. Front Mission 3 war einst der erste Teil der Reihe, der es gleich im Veröffentlichungszeitraum auch nach Europa und Nordamerika schaffte. Der erste Teil wurde erst spät mit der DS-Portierung lokalisiert, der zweite Teil bisher nie.

Bildmaterial: Front Mission 2: Remake, Forever Entertainment, MegaPixel Studio