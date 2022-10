Atlus spendiert Persona 3 Portable und Persona 4 Golden einen konkreten Termin

Atlus hat die sehnsüchtig erwarteten Termine zu Persona 3 Portable und Persona 4 Golden bekannt gegeben. Beide Spiele erscheinen am 19. Januar 2023 auf modernen Plattformen. Dazu zählt Atlus PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series und PC-Steam. Auch Nintendo Switch, wie nach einer kurzen Zitterpartie offiziell wurde.

Persona 3 Portable und Persona 4 Golden komplettieren die Neuauflagen-Trilogie, bei der Persona 5 Royal in Kürze den Anfang macht. Das noch recht junge Persona-Abenteuer war bis dato nur für PS4 erhältlich. Am 21. Oktober erscheint es auch für PS5, Xbox One, Xbox Series und PC-Steam.

Für Konsolen wird es zu Persona 5 Royal eine physische Launch Edition* geben, die 40 Items aus DLCs sowie ein Steelbook beinhaltet. Neben der Digital Edition gibt es darüber hinaus die „1 More Edition“ exklusiv im Atlus-Store.

Dem Vernehmen nach ist es die einzige Handelsversion der Neuauflagen-Trilogie. Persona 4 Golden und Persona 3 Remaster scheint diese Ehre nicht zuteilzuwerden. Dafür können diese Spiele auf eine deutsche Lokalisierung zählen.

Bildmaterial: Persona 3 Portable, Atlus, P-Studio