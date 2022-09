NetEase im Kaufrausch: Quantic Dream von David Cage gehört nun zum chinesischen Unternehmen

NetEase Games hat mit Quantic Dream die nächste Akquisition eingetütet. Der französische Entwickler unter CEO David Cage ist damit das erste europäische Studio des chinesischen Giganten. Quantic Dream ist bekannt für cineastische Spiele wie Detroit: Become Human, Beyond: Two Souls und Heavy Rain. In diese Kerbe wird als Nächstes auch Star Wars Eclipse schlagen. Quantic Dream bleibt auch in Zukunft ein unabhängiger Entwickler und Publisher.

Viele bekannte Namen bei NetEase

Mit David Cage ist nun also bereits der nächste bekannte Name bei NetEase gelandet. Grasshopper Manufacture unter der Leitung von Goichi „Suda51“ Suda hat man seit knapp einem Jahr im Aufgebot. Anfang 2022 kam Yakuza-Schöpfer Toshihiro Nagoshi hinzu. Er leitet seitdem das neu gegründete Nagoshi Studio. Von Capcom holte man erst vor wenigen Wochen Hiroyuki Kobayashi. Er brachte als Producer Spiele wie Sengoku Basara, Dragon’s Dogma und mehrere Resident-Evil- und Devil-May-Cry-Spiele hervor.

via Gematsu, Bildmaterial: Detroit: Become Human, Quantic Dream