Pokémon Schwert und Schild: Schnappt euch mit diesem Geheimcode ein Meister-Dragoran

Vor einigen Wochen hatte The Pokémon Company eine neue Verteilaktion angekündigt. Wochenlang wird es neue Pokémon über Geheimcodes zu Pokémon Schwert und Schild geben. Die Verteilaktion gilt auch für unsere Gefilde, ihr könnt die Codes also auch einlösen.

Heute geht es mit einem Dragoran weiter. Es hat das Level 80 und trägt ein Klassisches Band. Es hat ein frohes Wesen und beherrscht die Fähigkeit Konzentrator. Als Attacken stehen ihm Drachenklaue, Draco Meteor, Orkan und Drachentanz zur Verfügung.

Der Geheimcode:

UM1N0KESH1N

Ihr könnt den Code über die Geheimgeschenk-Funktion (per Seriencode) einlösen. Vergesst nicht, anschließend zu speichern! Dann gehört das besondere Dragoran euch.

Mit der Verteilaktion, die heute beginnt und am 8. September 2022 um 04:59 Uhr MESZ endet, feiert The Pokémon Company die aktuellen Anime-Episoden in Japan.

Dort tritt Ash nämlich gerade zum Meisterturnier an. In Episode 1208 kommt es zum Halbfinalkampf zwischen Ash und Cynthia und hier kommt das Dragoran zum Einsatz.

Welche Pokémon in den kommenden Wochen noch verteilt werden, erfahrt ihr hier. Dann sind auch einige neue Pokémon dabei. Vor Dragoran gab es Pescragon, doch der wurde schon einmal verteilt. Im April gab es das Pokémon als Hommage an das Pescragon von Marco Silva, dem Sieger der Ozeanischen International-Meisterschaften 2020.

