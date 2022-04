Pokémon Schwert und Schild: Mit diesem befristeten Gratis-Code holt ihr euch ein Sieger-Pokémon

Es ist mal wieder Zeit für eine Pokémon-Verteilung in Pokémon Schwert und Schild! Mit einem neuen Geheimcode könnt ihr euch jetzt ein Pescragon sichern. Das ist jedoch nur bis zum 25. April möglich, beeilt euch also!

Es handelt sich dabei um eine Hommage an das Pescragon von Marco Silva, dem Sieger der Ozeanischen International-Meisterschaften 2020. The Pokémon Company hat die Sieger schon oft in dieser Form gewürdigt.

Löst dazu den Geheimcode EU1C2022G1FT ein! Besucht im Menü die Funktion „Geheimgeschenk“ und wählt die Optionen „Geheimgeschenk erhalten“ per „Seriencode oder Passwort“ aus. Gebt dann den Code ein und freut euch auf das Fossil-Pokémon.

Das Pescragon heißt Dracovish und ist vom Level 50. Es beherrscht die Attacken Kiemenbiss, Steinhagel, Knirscher und Drachenstoß und trägt als Item einen Wahlschal. Vergesst nicht, anschließend zu speichern!

In der Vergangenheit hatte The Pokémon Company beispielsweise ein Porygon-Z verteilt, das einst von Jeong Sang-yoon bei seinem Turniererfolg genutzt wurde. Die Chance besteht natürlich, dass euch das Pokémon nichts nützt. Aber wer es noch nicht hat, freut sich über einen neuen Pokédex-Eintrag.

via Serebii, Bisafans, Bildmaterial: Pokémon Schwert und Schild, Nintendo, The Pokémon Company / Game Freak