Pokémon Schwert und Schild: Verteilaktion feiert wochenlang Ashs Auftritt im Meisterturnier

The Pokémon Company hat eine neue Verteilaktion für Pokémon Schwert und Schild angekündigt. In den kommenden Wochen möchte man spezielle Pokémon verteilen, die Ash aktuell im Meisterturnier in den laufenden Episoden des Anime in Japan nutzt.

Ash kämpft gegen die acht besten Trainer und Trainerinnen und setzt dabei unter anderem Gengar, Lauchzelot, Lucario und Pescragon ein. Das Pikachu mit Weltreise-Kappe bleibt bei der Verteilaktion leider außen vor, ansonsten sieht der Plan so aus:

Pescragon – ab 12. August, einlösbar bis 25. August 2022

Dragoran – ab 26. August, einlösbar bis 8. September 2022

Gengar – ab 2. September, einlösbar bis 15. September 2022

Lauchzelot – ab 9. September, einlösbar bis 22. September 2022

Lucario – ab 16. September, einlösbar bis 29. September 2022

Es ist noch nicht klar, ob die Verteilaktion auch weltweit stattfindet. Die Pokémon sind jeweils auch Level 80 und spätestens am 12. August werden wir wohl wissen, ob wir im Westen von der Aktion auch profitieren. Erst kürzlich gab es eine Verteilaktion, die leider auch nur Japan galt.

via Bisafans, Bildmaterial: Pokémon Schwert, Pokémon Schild, Nintendo, The Pokémon Company, Game Freak