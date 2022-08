Pokémon Karmesin und Purpur: Erster Blick auf das neue Paldea-Pokémon Affiti

The Pokémon Company hat heute nachgelegt und nach dem gestrigen, bunten Teaser drei weitere Fotos aus der Paldea-Region veröffentlicht. Der Fotograf dieser Region scheint sich auszukennen, denn er bestätigt, dass wir auf den Fotos ein neues Pokémon namens Affiti (Englisch: Grafaiai) sehen.

„Es ist nicht einfach, es in Aktion zu erwischen, aber der Fotograf hat eine aufregende Enthüllung versprochen“, heißt es. Wenn The Pokémon Company in diesem Tempo weitermacht, werden wir das Pokémon wohl morgen kennenlernen.

Der Name des Pokémon lässt eventuell schon Rückschlüsse zu. Affiti könnte eine Mischung aus Affe und Graffiti sein. Nach einem Affe sieht die Silhouette des Pokémon aber nicht aus. Was meint ihr?

Der letzte Trailer zu Pokémon Karmesin und Purpur ist erst eine Woche alt. Zum Ende der Pokémon-Weltmeisterschaften 2022 stellte man uns unter anderem Mopex vor.

Pokémon Karmesin und Purpur erscheinen am 18. November 2022 weltweit für Nintendo Switch und können beispielsweise bei Amazon bereits vorbestellt* werden. Neben dem Frühkäuferbonus sind auch noch Vorbestellerboni zu erwarten, doch dazu gibt es noch keine Details.

Bildmaterial: Pokémon Purpur, Pokémon Karmesin, Nintendo, The Pokémon Company, Game Freak