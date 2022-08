Medienbericht: Aspyr wird das Remake von KOTOR II entzogen und Saber springt ein

Für Aspyr läuft es nicht mehr so gut. Nach einigen Portierungen von Star-Wars-Spielen bekam man den denkbar größten Folgeauftrag: Ein Remake von Star Wars: Knights of the Old Republic. Und zwar ein echtes Remake, von Grund auf neu.

Nicht erst seit der verbuggten Veröffentlichung von Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords für Nintendo Switch hielten manche Fans das noch für eine Nummer zu groß.

Sie werden sich bestätigt fühlen, denn wie Jason Schreier von Bloomberg berichtet, soll Aspyr Media das Projekt entzogen worden sein. Stattdessen kümmert sich jetzt Saber Interactive um die Entwicklung. Noch mindestens zwei Jahre soll das demnach dauern, so Schreiers Quellen.

Dem Bericht zufolge herrsche eine allgemeine Unzufriedenheit mit dem, was Aspyr bisher zum Remake abgeliefert habe. Produktionspartner Lucasfilm, Sony und auch Mutterkonzert Embracer, der gerade erst sehr durchschnittliche Reviews für Saints Row schlucken musste, seien nicht zufrieden gewesen.

Star Wars: Knights of the Old Republic erschien ursprünglich im Jahre 2003 für PCs und die erste Xbox und galt bereits damals als großer Erfolg. Viele Fans sehnten ein Remake des Titels bereits seit vielen Jahren herbei. Ein bisschen dauert das nun wohl noch.

via Eurogamer, Bildmaterial: Star Wars: Knights of the Old Republic, Sony, Aspyr Media / Lucasfilm Games