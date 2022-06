Star Wars: Knights of the Old Republic II für Switch kann wegen Bug nicht beendet werden

Das bereits am 8. Juni veröffentlichte Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords für Nintendo Switch kann nicht beendet werden. Das hat jetzt auch Entwickler Aspyr eingestanden. Man wisse von dem Problem und arbeite an einem Patch. Wann dieser veröffentlicht werden kann, ist aber unklar.

Das texanische Studio hatte sich in den letzten Jahren mit Portierungen einen Namen gemacht, darunter auch einige Star-Wars-Spiele. KOTOR 2 ist die neueste Portierung und in den letzten Tagen berichteten immer mehr Fans von einem Game-Breaking-Bug. Ein Bug also, der das Weiterspielen unmöglich macht.

Bei Twitter machten mehrere Fans unter einem Launch-Tweet zum Spiel die Entwickler darauf aufmerksam. Aspyr hat in einem Tweet schließlich eingestanden, dass das Problem bekannt sei. „Dies ist ein bekanntes Problem, das mit dem nächsten Patch behoben werden wird. Wir können zwar noch keinen Termin nennen, aber wir werden Sie auf jeden Fall informieren, sobald der Patch verfügbar ist“, heißt es.

Ob sich Aspyr bewusst sei, dass das Spiel auf keinem Wege beendet werden könne, wollte der Fan dann noch wissen.“Ja, wir sind uns dessen bewusst und unser Entwicklerteam arbeitet daran, den Patch so schnell wie möglich bereitzustellen. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten und danken Ihnen für Ihre Geduld in der Zwischenzeit“, antwortete Aspyr.

Ein anderer Nutzer schätzte schon am 14. Juni ein, dass auch Nintendo von den Problemen wissen müsse. Denn Nintendo würde Rückerstattungen problemlos abwickeln, obwohl das normalerweise nicht so leicht sei.

Immerhin, man kommuniziert. Dass man aber ein Spiel veröffentlichte, das nicht beendet werden kann und noch dazu nach inzwischen zwei Wochen keine Problemlösung anbieten kann, das finden viele Fans verständlicherweise mies.

Nach einigen Portierungen arbeitet Aspyr übrigens derzeit auch an einem Remake. Im September 2021 kündigte man ein solches von Star Wars: Knights of the Old Republic für PlayStation 5 und PCs an. Das Remake soll „von Grund auf“ neu erstellt werden. Hoffentlich ohne Game-Breaking-Bugs.

Bildmaterial: Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords, Aspyr Media