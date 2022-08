The Game Awards 2022 finden im Dezember statt und überraschen mit neuer Kategorie

Kurz bevor er in Köln auf der Bühne steht, hat Geoff Keighley an seine Haus-Show erinnert und mit dem 8. Dezember den Termin für The Game Awards 2022 bekannt gegeben. Man meldet sich live aus dem Microsoft Theater in Los Angeles.

Details soll es später geben – dafür ist in dieser Woche aus Respekt vor der Gamescom natürlich noch kein Platz. Aber Deadline verriet Keighley schon mal, dass es eine spannende neue Kategorie geben wird. Immerhin sind The Game Awards auch noch eine Award-Show.

Man wird die „Beste Adaption“ küren. Das scheint nur folgerichtig, nachdem Netflix-Adaptionen zu Videospielen nur so aus dem Boden schießen. Beschränkt sich aber nicht nur darauf. Mit dem Award sollen kreative Werke ausgezeichnet werden, die Videospiele authentisch auf andere populäre Medien transportieren. Neben Filmen und Serien können das auch Podcasts, Romane und Comics sein, die Aufzählung ist nicht abschließend.

„Der Preis für die beste Adaption ist eine Möglichkeit für die Spieleindustrie und ihre Fans, den Hut vor kreativen Arbeiten zu ziehen, die unsere Lieblingsspielserien authentisch adaptieren und ihnen oft eine neue Geschichte und einen neuen Kontext verleihen“, wird Geoff Keighley zitiert.

„Bei so vielen von Spielen inspirierten Projekten in der gesamten Unterhaltungsbranche ist es an der Zeit, herausragende Leistungen bei der Adaption von Videospielwelten für andere Medien zu würdigen“, so Keighley weiter. Mal sehen, wer erster Preisträger wird.

