PlayStation VR2 verpasst das Weihnachtsgeschäft – Sony nennt Zeitraum für Veröffentlichung

Sony ließ sich bis heute keine Terminangabe zu PlayStation VR2 entlocken und die Veröffentlichung schien auch noch eher fern. Das Weihnachtsgeschäft 2022 verpasst das neue VR-Headset jedenfalls. Auf den sozialen Kanälen kommunizierte Sony jetzt eine Veröffentlichung „Anfang 2023“.

Auch Sonys Gamescom-Teilnahme dürfte wesentlich von diesem Timing abgehangen haben. Wäre PlayStation VR2 noch in diesem Jahr erschienen, wäre die Besucher- und Ausprobiermesse sicherlich ein Faktor gewesen.

Das Gerät soll der virtuellen Realität „einen großen Sprung nach vorn“ bieten. „Einige Spieleentwickler haben bereits PS-VR2-Entwicklungskits erhalten und wir freuen uns auf das, was sie sich einfallen lassen werden, um mitreißende Spielerlebnisse in der virtuellen Realität zu bieten“, so Hideaki Nishino, Senior Vice President und Platform Planning & Management im Februar.

Seitdem hat unter anderem Capcom angekündigt, dass Resident Evil Village bald vollständig mit PlayStation VR2 spielbar sein soll. Der komplette Story-Modus befindet sich Entwicklung für PSVR2.

Bildmaterial: Sony PlayStation