Fire Emblem Warriors: Three Hopes verkaufte sich deutlich besser als sein Vorgänger

Fire Emblem Warriors: Three Hopes hat sich weltweit über eine Million Mal verkauft, wie man über den offiziellen Twitter-Account kommunizierte. Für ein Fire-Emblem-Spiel klingt das nicht so viel, aber es ist eben auch ein Musou-Ableger. Und Musou sind bekanntlich sehr speziell.

Auch das Musou-Mutterland Japan entfallen dabei etwa 132.000 Einheiten. Der Rest wurde also im Westen abgesetzt, was durchaus beachtlich ist. Das am 24. Juni veröffentlichte Fire Emblem Warriors: Three Hopes verkaufte sich damit auch deutlich schneller als sein Vorgänger.

Während das neue Spiel für die erste Million etwa zwei Monate benötigte, vermeldete Fire Emblem Warriors die Million erst im April 2018, also über sechs Monate nach dem weltweiten Launch.

In den deutschen Switch-Verkaufscharts stieg Fire Emblem Warriors: Three Hopes in der Launchwoche in den Switch-Rankings auf dem dritten Platz ein. Falls ihr euch unsicher seid: Eine Demo zum Spiel ist erhältlich.

