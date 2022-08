Publisher Aniplex und Entwickler DeskWorks! (RPG Time! The Legend of Wright) haben eine Teaser-Website für ein neues RPG an den Start gebracht. Das Spiel soll für iOS und Android erscheinen, wie Gematsu berichtet. Dort zog man auch drei Key-Artworks von der Teaser-Website.

Darüber hinaus ist nur bekannt, dass es mit @W2W_pr einen Twitter-Account zum Spiel gibt und dass weitere Details zur Tokyo Game Show 2022 im September folgen sollen.

Bildmaterial: Aniplex, DeskWorks!