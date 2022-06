Deutsche Verkaufscharts: Das neue Fire Emblem steigt nur auf Platz 3 ein

In den aktuellen deutsche Handelsverkaufscharts hat sich in der letzten Woche nicht viel getan. Die Deutschen bestätigen mal wieder ihren witzigen Ruf, wonach sie nach der Arbeit gerne Arbeitsspiele spielen.

Autobahn-Polizei Simulator 3 steigt auf Rang 1 der PS4-Rankings ein und verweist LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga auf den zweiten Platz. The Quarry zieht sich auf den Bronzeplatz zurück.

Auch in einem anderen kann LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga nochmal eine hohe Platzierung einfahren. In den Xbox-Series-Charts schieben sich die Figürchen sogar auf Rang 1 vor Elden Ring.

In den PS5-Charts fährt Gran Turismo 7 vor Horizon Forbidden West ins Ziel und in den Xbox-One-Charts bleibt mit Grand Theft Auto V – Premium Edition vor The Quarry alles beim Alten.

Eine kleine Überraschung gibt es in den Switch-Rankings, wo Neueinsteiger Fire Emblem Warriors: Three Hopes es zum Launch nur bis auf Rang 3 schafft. An Nintendo Switch Sports und Mario Strikers: Battle League Football war kein Vorbeikommen.

via GfK Entertainment, Bildmaterial: Fire Emblem Warriors: Three Hopes, Nintendo, Koei Tecmo, Omega Force