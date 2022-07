Super Smash Bros. Ultimate: Nintendo gibt Update zu amiibo für Alex und Steve heraus

Super Smash Bros. Ultimate hat längst seinen letzten Kämpfer erhalten und wie wir wissen, soll es zu jedem einen amiibo geben. Min Min, Alex & Steve, Sephiroth, Pyra/Mythra, Kazuya und Sora stehen inzwischen zur Verfügung. Nur der Min Min amiibo ist aktuell verfügbar.

Die nächsten in der Reihe sind Alex & Steve, deren amiibo-Veröffentlichung sich verschoben hatte. Nintendo kommunizierte jetzt bei Twitter, dass es am 9. September so weit sein soll. Vorbestellmöglichkeiten werden sich sicherlich bald ergeben.

Die verbleibenden amiibo-Figuren sind natürlich besonders interessant. Auf Sephiroth, Sora sowie Kazuya und Pyra/Mythra dürften nicht nur Smash-Bros-Fans warten. Kauft ihr euch die Figuren noch?

Bildmaterial: Super Smash Bros. Ultimate, Nintendo