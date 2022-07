NieR Automata: Das Geheimnis um die mysteriöse Kirche ist gelüftet

Das Geheimnis um die mysteriöse Kirche in NieR Automata hat die Community tagelang in Atem gehalten. Jetzt haben sadfutago und die Menschen dahinter das Geheimnis gelüftet.

In einem Twitch-Livestream spielte man heute noch einmal durch die Kirche und enthüllte am Ende, was eigentlich niemand für möglich gehalten hatte. Es handelt sich tatsächlich um eine Mod. Modder der NieR-Szene hatten sich immer wieder derart geäußert, dass eine solche Mod bisher unmöglich sei.

Auch der bekannte Modder Lance McDonald folgte dieser Einschätzung. Viele Fans vermuteten deshalb Yoko Taro und sein Team selbst dahinter. Sogar Yosuke Saito äußerte sich bei Twitter derart. Doch Yoko Taro selbst gab sich schmallippig.

Jetzt weiß die Szene: Es geht. Die Macher entschuldigten sich im Livestream für eventuell falsche Hoffnungen und gestohlene Zeit, genossen aber auch die Wiedervereinigung der Szene und hoffen, dass es vielen Fans genauso ging.

„Es war inspirierend zu sehen, wie die Community nach so vielen Jahren zusammenkam, und die harte Arbeit hat sich gelohnt“, so die Macher, die sich auch mit Twitter-Profilen und Discord-Namen zu erkennen gaben. Alle Inhalte und Tools wolle man in den nächsten Tagen open source veröffentlichen.

Alles Weitere könnt ihr in den nächsten Tagen sicherlich auf dem NieR-Reddit verfolgen. Dort ist in dieser Woche so viel los wie schon lange nicht mehr. Alle anderen freuen sich auf die Veröffentlichung von NieR Automata für Nintendo Switch.

Bildmaterial: NieR: Automata, Square Enix, PlatinumGames