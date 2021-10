Sora aus Kingdom Hearts ist der finale Kämpfer für Super Smash Bros. Ultimate

Ihr dürft die Beschwörungskerzen ausblasen – es hat nämlich tatsächlich geklappt! Zahlreiche „Kingdom Hearts“-EnthusiastInnen baten Nintendo und Masahiro Sakurai in den vergangenen Wochen und Monaten darum, die Smash-Pforten für niemand geringeren als Sora zu öffnen. Im Rahmen der finalen DLC-Kämpfer-Enthüllung für Super Smash Bros. Ultimate wurde „aus Träumen Wirklichkeit“, wie Nintendo twitterte.

Einmal mehr enthüllte Masahiro Sakurai heute einen frischen Neuzugang für die bunte Riege an KämpferInnen des beliebten Arena-Prüglers. Sora – der liebenswerte Held aus Kingdom Hearts mit wilder Frisur, übergroßem Schuhwerk und Schlüssel statt Schwert – stellt dabei den letzten neuen DLC-Kämpfer dar, es sollen keine weiteren mehr folgen. Im Rahmen des zweiten Fighters Pass gesellt er sich damit zu Min-Min, Alex & Steve, Sephiroth, Pyra/Mythra und Kazuya. Sora soll zum 19. Oktober 2021 verfügbar werden.

So kämpft es sich mit Schlüsselschwert

Inspiriert von seinem Kampfstil in den „Kingdom Hearts“-Spielen, brilliert Sora auch in Super Smash Bros. Ultimate im Luftkampf. Seine Sprünge reichen hoch, seine Bewegungen sind leicht und geschmeidig. Ein Umstand, der von Vor- wie Nachteil sein kann, da er so leicht von Feinden in die Luft befördert werden kann. Das gleicht der Jungspund mit mächtigen, kombobasierten Angriffen seines Schlüsselschwerts aus.







Neben diversen Komboangriffen greifen SpielerInnen zusätzlich zu der bekannten Feuga-, Blitzga- und Eisga-Magie, um ihren GegnerInnen das Leben schwer zu machen. Und natürlich steht Sora mit dem „Schlüssellochsiegel“ auch ein Ultra-Smash-Angriff zur Verfügung.

Sora bringt natürlich auch seine üppige Garderobe in die Smash-Arena. Wir wählen entsprechend aus diversen seiner Outfits aus verschiedenen Ablegern der „Disney meets Final Fantasy“-Rollenspielreihe.







Ein neuer Zugang in der Kämpferriege bedeutet dabei auch eine neue Kampfarena – Sora bringt mit „Hollow Bastion“ einen bekannten Schauplatz mit sich, die Fans der „Kingdom Hearts“-Reihe direkt vertraut sein dürfte. Musikalisch dürfen sich Freunde der Vorlage zusätzlich über diverse neue Musiktitel freuen und auch das Spirit Board wird mit Charakteren aus Kingdom Hearts erweitert.

Und an neue Mii-Kämpfer-Kostüme hat man natürlich wie gewohnt auch gedacht. Hier winken etwa Kollaborationen mit Doom und Splatoon.

Freut ihr euch über Sora als finalen DLC-Kämpfer für Super Smash Bros. Ultimate?

Kämpfen mit Sora – die gesamte Präsentation

Bildmaterial: Super Smash Bros. Ultimate, Nintendo