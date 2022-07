Nächster Nintendo-Kauf: Tokyoer Firma soll visuelle Inhalte für Nintendo erstellen

Nintendo hat heute unvermittelt den Kauf von Dynamo Pictures bekannt gegeben. Wieder eine Übernahme, die zu Nintendo passt. Kein großer Entwickler, sondern eine unterstützende Firma, die vor allem Know-How einbringt.

Wie schon SRD Co. Ltd kennt man Dynamo Pictures in der großen Videospielbranche eher weniger. Dynamo Pictures plant und produziert visuelle Inhalte. Genau das soll Dynamo Pictures auch für Nintendo tun, nach der Übernahme, die am 3. Oktober vollständig über die Bühne gegangen sein soll, allerdings unter dem Namen Nintendo Pictures.

Mit der Übernahme von SRD Co. Ltd stärkte man zuletzt die Software-Entwicklungsressourcen. Mit Dynamo Pictures verfügt man fortan über mehr Power, um computeranimierte Inhalte und Sequenzen zu erstellen. Gezielte Übernahmen also, mit denen man die eigenen Marken stärken möchte.

Anders als Microsoft (Bethesda) oder Sony PlayStation (Housemarque) kauft man dabei erneut eine eher unbekannte Firma. Die bisherigen Nintendo-Übernahmen vereint dabei, dass Kyoto schon mit den Firmen zusammengearbeitet hat.

SRD Co. Ltd unterstützte Nintendo EAD unter anderem bei Animal Crossing: New Horizons und Super Smash Bros. Ultimate. Dynamo Pictures erstellte die Pikmin Short Movies, aber wirkte auch an Death Stranding, Monster Hunter Stories 2 und Persona 5 mit.

Nintendo hatte mitten im Kaufrausch der Branche bekräftigt, auch weiterhin auf die „Nintendo-DNA“ zu setzen. Man wolle lieber organisch wachsen. Auch prominenteste Kauf der letzten Zeit war ein langjähriger Partner. Mit Next Level Games entwickelte man zuvor bereits Luigi’s Mansion und Metroid Prime: Federation Force.

Apropos organisch wachsen: Im April gab man den Kauf von 10.000 m² Land in der Nähe des Hauptquartiers in Kyoto bekannt. Dort soll ein 12-stöckiger Bürokomplex entstehen, der die Abteilung Research & Development vergrößert.

