Lollipop Chainsaw: Producer kann Fan-Bedenken zerstreuen – nur beim Thema Zensur noch nicht

Nach der aufregenden Ankündigung der Neuauflage von Lollipop Chainsaw gab es auch schnell eine kleine Ernüchterung. Suda 51 und James Gunn, die dem Spiel einst ihr charakteristisches Gesicht gaben, sind an der Entwicklung des Remakes nicht beteiligt. Das kommunizierten beide in den sozialen Medien.

Die Angst ging um: Wird der Klassiker mit dem Remake „zu sehr“ umgekrempelt? Büßt Juliet Starling möglicherweise knappe Outfits ein? Verliert das Spiel mit dem „realistischeren Ansatz“ für die Grafik seine charakteristische Optik? Dann fehlt auch noch ein Großteil der Musik.

Aber immerhin ist Original-Producer Yoshimi Yasuda mit dabei und der entkräftet nun Fan-Befürchtungen. Das Hauptziel des Remakes sei es, SpielerInnen zu ermöglichen, das Spiel zu spielen. Eine überarbeitete Version des Originals ohne große Änderungen wäre demnach ideal, aber allein aufgrund der ausgelaufenen Musiklizenzen sei dies nicht möglich.

„Leider konnten wir 16 der lizenzierten Songs, die einen großen Teil des ursprünglichen Spielgefühls ausmachten, nicht mit einbeziehen, und so streben wir stattdessen ein Remake an, das so nah wie möglich an einem Remaster ist“, erklärt Yasuda.

Keine Änderungen an Story

Spekulationen zu Änderungen an der Story erteilt Yasuda eine Abfuhr. „Wir glauben, dass die Geschichte von Lollipop Chainsaw einen großen Teil dessen ausmacht, was die Fans am Originalspiel lieben, und wir, die Entwickler, sehen das genauso. Aus diesem Grund wird die Geschichte im Remake nicht verändert“, sagt Yasuda.

Auch an der charakteristischen Ästhetik des Spiels soll sich nichts ändern. „Die Erwähnung des realistischeren Aussehens des Spiels in der vorherigen Ankündigung bezog sich darauf, dass wir die fortschrittliche Rendering-Technologie der aktuellen Spielkonsolen nutzen werden“, erläutert der Producer. Es soll keine Designänderungen geben.

Beim Thema Selbstzensur kann Yasuda allerdings noch nicht entwarnen. „Wir haben das Thema noch nicht mit den Plattformbetreibern besprochen und können daher noch nichts dazu sagen. Was wir aber sagen können, ist, dass wir beabsichtigen, mit den Plattformbetreibern zu verhandeln, um das Spiel so nah wie möglich an die Originalversion zu bringen.“

Bildmaterial: Lollipop Chainsaw, Kadokawa Games, Grasshopper Manufacture