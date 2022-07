Turtles-Hype ist echt: Shredder’s Revenge feiert Verkaufsmeilenstein nach nur einer Woche

Das von Kritik und Fans gefeierte Turtles: Shredder’s Revenge kann nach nur einer Woche einen großen Verkaufsmeilenstein erreichen. Wie Publisher Dotemu und Entwickler Tribute Games verkündeten, wurden bereits über eine Million Kopien verkauft.

Turtles: Shredder’s Revenge ist für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PCs erhältlich. Im Xbox Game Pass ist das Spiel ebenso gestartet, für PlayStation 4 und Nintendo Switch* gibt es eine Handelsversion.

Der neue Turtles-Hype dürfte damit auch Konami in die Karten spielen. Dort plant man nämlich noch für 2022 die Veröffentlichung der Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection. Die Sammlung aus 13 Klassikern soll in diesem Jahr für PlayStation, Xbox, Nintendo Switch und PC-Steam erscheinen.

