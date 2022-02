Nintendo kauft auch ein: Die Japaner geben die Übernahme von SRD Co. Ltd bekannt

Nintendo hat heute die vollständige Übernahme von SRD Co., Ltd. bekannt gegeben. Damit steigt jetzt sozusagen auch Nintendo in das Kaufgeschäft ein, aber (wie so oft ) auf ganz eigene Weise.

SRD Co., Ltd. dürfte den wenigsten Nintendo-Fans ein Begriff sein, die Firma hat noch nicht einmal eine eigene englische Wikipedia-Seite. Wer aufmerksam die Credits von Nintendo-Spielen liest, kennt sie aber.

SRD Co., Ltd. arbeitet seit fast vier Jahrzehnten eng mit Nintendo zusammen, seit Famicom-Zeiten also. Die Firma wurde 1979 in Osaka gegründet und unterstützt Nintendo EAD bei nahezu allen großen Projekten, zuletzt Super Smash Bros. Ultimate und Animal Crossing: New Horizons.

Mit der vollständigen Übernahme möchte sich Nintendo „Software-Entwicklungsressourcen sichern und die Effizienz der Software-Entwicklung verbessern“, heißt es in der Bekanntgabe. Der Abschluss der Übernahme ist für den 1. April 2022 erwartet, vorbehaltlich aller zu erfüllenden Bedingungen.

Es ist eine strategische Übernahme ohne große Nebeneffekte. Auch Nintendo schätzt in der Mitteilung ein: „Die Akquisition wird sich nur geringfügig auf die Ergebnisse von Nintendo auswirken.“

Nintendo verfolgt damit eine Strategie, die man erst kürzlich offen kommuniziert hatte. Man wolle lieber organisch wachsen und setzt auf die „Nintendo-DNA“. Die kann man SRD Co., Ltd. nach Jahrzehnten gemeinsamer Arbeit wohl nachsagen.

Im Januar 2021 gab Nintendo bekannt, dass man Next Level Games kaufen würde. Damit fand zusammen, was eigentlich schon zusammen war, denn Next Level Games ist der Entwickler von Luigi’s Mansion 2 und 3. Aber auch Metroid Prime: Federation Force für Nintendo 3DS geht auf das Konto des Entwicklers.

Bildmaterial: Animal Crossing: New Horizons, Nintendo